4 din 10 angajatori oferă mai multe beneficii extrasalariale decât anul trecut

16:30

Ministerul Finantelor (MF) continua emisiunile de titluri de stat pentru populatie FIDELIS si lanseaza la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) o noua oferta de vanzare, in perioada 1 – 16 septembrie. Aceasta este a noua oferta de acest tip derulata prin intermediul pietei de capital de Ministerul Finantelor incepand cu iulie 2020. Prin intermediul precedentelor opt oferte, Ministerul Finantelor a atras de la populatie, cumulat, peste 12,4 miliarde lei (2,5 miliarde euro). „Continuam emisiunile FIDELIS si in al treilea trimestru din acest an, in cadrul programului dedicat persoanelor fizice. Conditiile de piata si avantajele oferite de titlurile lansate in cadrul acestui Program ofera posibilitati de diversificare a investitiilor sau de economisire prin instrumente sigure in conditii avantajoase. Ministerul Finantelor va continua sa vina in intampinarea nevoilor investitorilor impreuna cu partenerii din sindicatul de intermediere si cu Bursa de Valori Bucuresti, astfel incat obiectivele Ministerului, de asigurare a finantarii precum si sustinere a diversificarii instrumentelor financiare de pe piata de capital, sa fie realizate in conditii optime”, a declarat Adrian Caciu, Ministrul Finantelor. Persoanele fizice rezidente si nerezidente, cu varsta peste 18 ani, pot subscrie prin intermediul bancilor partenere BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comerciala Romana, BRD – Groupe Societe Generale si Alpha Bank Romania, titluri de stat FIDELIS denominate in lei si in euro, in cadrul ofertei publice de vanzare derulate la Bursa de Valori Bucuresti. „Ministerul Finantelor demonstreaza din nou ca piata de capital este un canal viabil de finantare, chiar si in conditii cu inflatie ridicata, si, totodata, ofera romanilor posibilitatea de a investi la randamente consistente o parte din disponibilitatile banesti pe care le detin. Dupa cum am vazut in ultimii ani, investitia in titlurile de stat Fidelis este un prim pas pe care multi romani il pot face in lumea investitiilor, mai ales intr-o perioada cu inflatie in crestere si in care bancile centrale majoreaza dobanzile cheie pentru a tempera aceasta dinamica a inflatiei. Interesul din ce in ce mai mare al romanilor pentru titlurile de stat FIDELIS se vede continuu si in cresterea numarului de investitori din Romania, care era de 117.000 la jumatatea anului, potrivit statisticilor Fondului de Compensare a Investitorilor”, a declarat Radu Hanga, Presedintele Bursei de Valori Bucuresti. „Ministerul Finantelor este unul dintre cei mai importanti parteneri ai pietei de capital din Romania si suntem mandri sa dovedim ca bursa este un pilon pentru accesarea finantarii nu doar de companii, ci si de Statul roman, si, astfel, capitalul este pus in miscare si aduce si randamente celor care-l detin. Rotatia banilor in economie este un element important in dezvoltarea oricarei tari. Accesibilitatea si usurinta de a fi lichidizate sunt doua dintre avantajele titlurilor de stat FIDELIS. Usurinta de a fi vandute in orice moment la bursa permite investitorilor acces facil la capitalul investit in cazul in care doresc acest lucru. Am observat un interes ridicat al investitorilor pentru tranzactionarea acestor titluri de stat, titlurile de stat fiind printre cele mai tranzactionate obligatiuni pe piata secundara”, a afirmat Adrian Tanase, Directorul General al Bursei de Valori Bucuresti. Detaliile fiecarei emisiuni sunt disponibile in tabelul de mai jos: Criteriu Emisiune in lei scadenta in septembrie 2025 Emisiune in euro scadenta in septembrie 2023 Emisiune in euro scadenta in septembrie 2024 ISIN ROQ0Y1HFDGH1 ROXSAX8UZ153 ROGVSPY8MH73 Simbol R2509A R2309AE R2409AE Maturitate 21 septembrie 2025 21 septembrie 2023 21 septembrie 2024 Dobanda anuala 8% p.a. 1,85% p.a. 2,65% p.a. Perioada derulare 1 – 16 septembrie 1 – 16 septembrie 1 – 16 septembrie Valoare nominala/ titlu de stat 100 lei 100 euro 100 euro Suma minima subscrisa 5.000 lei 1.000 euro 1.000 euro Alocarea titlurilor de stat subscrise in cadrul ofertei se va efectua la data alocarii (16 septembrie 2022), iar numarul final de titluri de stat oferite va fi stabilit de catre emitent cu consultarea sindicatului de intermediere. Ordinele aferente subscrierilor alocate investitorilor pe baza subscrierilor validate de membrii sindicatului de intermediere/Participantii Eligibili vor fi inregistrate in sistemul de tranzactionare al BVB dedicat ofertelor publice (titluri de stat). Data estimata de intrare la tranzactionare este 22 septembrie 2022. Veniturile obtinute in urma investitiei in titlurile de stat FIDELIS, atat din dobanzi, cat si din castigurile de capital sunt neimpozabile. De asemenea, subscrierile se pot efectua si prin intermediul Participantilor Eligibili, care reprezinta orice intermediar autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, care este societate de investitii financiare sau institutie de credit acceptata ca participant la sistemul de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti si care a semnat angajamentul privind respectarea conditiilor de derulare a ofertei, a prevederilor prospectului de emisiune si a transmis angajamentul catre Lead Manager. Sindicatul de intermediere al ofertei este format din BT Capital Partners (Lead Manager), Banca Transilvania (grup de distributie), BCR, BRD si Alpha Bank Romania. Post-ul A noua oferta de titluri de stat FIDELIS cu scadente intre 1 si 3 ani se va derula la BVB in perioada 1 – 16 septembrie apare prima dată în Transilvania Regional Business.