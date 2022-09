Victoria lui Bayern, contestată de Xavi: „Ar fi trebuit să câştigăm!”

18:50

Veste bună pentru români! De la 1 noiembrie 2021, România va aplica o prevedere a Legii consumatorilor vulnerabili, care le permite românilor să obțină asistență de la stat pentru încălzirea locuințelor. Iată care sunt documentele […] The post Se dau bani de la stat! Cine vor fi românii care vor primi 500 de lei gratuit appeared first on Cancan.