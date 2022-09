Incredibil! Ce a putut să spună un propagandist la televiziunea rusă, după moartea Reginei Elisabeta a II-a

19:50

Administrația Națională de Administrare Fiscală (ANAF) are în vizor o nouă categorie de persoane. După ce i-a filat în ultima perioadă pe profesori și influenceri, de data asta asta, ANAF vrea să sporească controalele. Iată […] The post ANAF sporește controalele! Cine sunt cei vizați de această dată appeared first on Cancan.