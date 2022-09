Bani pentru elevi. Se dau de pe 5 septembrie 2022. Ce sume vor primi

21:00

Ca orice sportiv de performanță, Simona Halep acordă o atenție sporită alimentației. La cei 30 de ani ai săi, tenismena are un trup bine sculptat, pe care îl menține cu o dietă destul de strictă. […] The post Ce mănâncă Simona Halep dimineața, la prânz și seara. Dieta campioanei de la Roland Garros și Wimbledon appeared first on Cancan.