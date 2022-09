Ce se întâmplă dacă ții o bancnotă de 50 de lei, împăturită în triunghi, în portofel?

08:50

Astăzi sunt programate numai puțin de 16 meciuri din cadrul turului III al Cupei României, fază care a debutat ieri. În această fază a competiției evoluează 48 de echipe, respectiv cele 29 de calificate […] The post Echipele de tradiție din Liga 2 atacă astăzi play-off-ul Cupei României! appeared first on Cancan.