Ce decizie a luat Ana Baniciu în ceea ce privește nunta cu Edy Kovacs: „Am renunțat la…”

09:50

Recent, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora Mircea Ursu, „Bodyguardul lui Dumnezeu”, ar fi fugit de polițiști și s-ar fi ascuns în biserică, după ce ar fi fost „turnat” de soție. Bărbatul a […] The post Mircea Ursu, „Bodyguardul lui Dumnezeu”, rupe tăcerea, după ce s-a spus că ar fi fugit de polițiști: ”Ce sunt aberațiile astea?” appeared first on Cancan.