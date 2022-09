Reacția lui Dan Negru, după ce Bia Khalifa l-a jignit și înjurat pe Cornel Palade la Pro TV, în prime-time: „Agresivitatea nu e o formă de curaj. E o formă de prostie”

11:50

Via Transilvanica este finalizat. Traseul de lungă distanță destinat drumeției pe jos, cu bicicleta sau călare, care traversează 7 regiuni cultural-istorice din România mai are foarte puțin și va fi inaugurat. Ultimul tronson amenajat este cel din Alba, urmând a fi marcată finalizarea lui la Alba Iulia, pe data de 8 octombrie. Lansarea proiectului Via […]