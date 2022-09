Un tânăr din București a cerut despăgubiri de un milion de euro, după ce i-a explodat telefonul în buzunar: ”Pantalonii se lipiseră de piele”

23:50

CANCAN.RO a dezvăluit scandalul mușamalizat de Antena 1 în care Daniela Crudu a fost lovită cu pumnul în cap de Nea Mărin. Întâmplarea cu nuanțe de shaming, pe lângă agresare fizică, a fost prezentată pe […] The post Lovită în cap de nea Mărin, Daniela Crudu detonează bomba în scandalul mușamalizat de la Antene: ”Nu am voie să vorbesc…” appeared first on Cancan.