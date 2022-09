Un monument dedicat „eroilor” fostei Securități a fost ridicat în Cimitirul Eroilor din Pitești

14:40

Alexia Eram are 22 de ani și este extrem de ambițioasă. Fiica Andreei Esca are în plan să își deschidă o afacere ce are legătura cu moda, domeniu pe care l-a studiat la facultatea din Anglia, dar se gândește și să își deschidă o cafenea. Alexia Eram a studiat la o universitate renumită din Anglia […]