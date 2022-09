Moldova la ora 7

00:00

Săptămâna trecută, organizația umanitară internațională Medici fără Frontiere (Médecins Sans Frontières) a evacuat zeci de persoane grav rănite din regiunea ucraineană Donețk, unde au loc lupte intense. O echipă a organizației este prezentă în Ucraina din luna martie, iar un tren de evacuare al acesteia circulă prin țară de cinci luni. În această perioadă, medicii organizației au salvat aproximativ 1.500 de vieți: numeroși pacienți au fost tratați la fața locului și transportați apoi în zone sigure din vestul Ucrainei. Medici fără Frontiere contribuie astfel la reducerea presiunii asupra spitalelor din prima linie, care tratează zilnic zeci de bolnavi și răniți. Trenul special de evacuare este mândria organizației. El este format din câteva vagoane-restaurant, care au fost transformate în saloane medicale. Durata călătoriei depinde de aglomerația din trafic, dar, în general, călătoria de la Est la Vest durează aproximativ o zi. O echipă a postului de televiziune Current Time a călătorit cu trenul special de evacuare din orașul Pokrovsk, regiunea Donețk, spre vestul Ucrainei.Una câte una, ambulanțele sosesc la gara Pokrovsk. Pacienți din toată regiunea Donețk sunt aduși pentru a fi transportați cu trenul special către spitale din regiuni mai liniștite ale Ucrainei. În locul însoțitorilor de vagoane, sunt medici din lumea întreagă.„Scopul proiectui este cooperarea cu Ministerul Sănătății și cu spitalele din apropierea liniei de separare. Îi ajutăm să eliberăm paturi. Transportăm pacienți în alte spitale, cel mai adesea în partea de vest a Ucrainei”, spune Juliette Soga, din Franța, care lucrează de șapte ani pentru organizația umanitară Medici fără Frontiere.În Ucraina, este la a cincea sa misiune, după Haiti, Republica Centrafricană, Afganistan și Republica Democratică Congo. Aici, pentru prima dată în practica sa, oferă asistență medicală în tren.„Avem opt vagoane. Aici se află unitatea de terapie intensivă. Sunt cinci paturi. Două din ele sunt dotate cu aparate de ventilație. Avem și alte vagoane, unde putem oferi asistență pentru cazuri mai ușoare. În total, avem 41 de paturi”, mai spune Juliette Soga.Majoritatea pacienților transportați cu trenul au primit deja tratament în spital sau în faza prespitalicească. Dar sunt mulți care au nevoie fie de o intervenție chirurgicală urgentă, fie de îngrijire intensivă, de aceea sunt evacuați la punctele medicale din gări, spun membrii echipei Medici fără Frontiere.Viktor călătorește din Kramatorsk. Medicii locali nu au reușit să-i pună diagnoza timp de o lună. Avea febră mare, vărsături severe și se temea că apartamentul ar putea fi lovit de un obuz. Dar nu avea nici forțe să se adăpostească, spune soția sa, Olga Evstegneeva, iar bombardamentele erau tot mai aproape:„Aveam un candelabru de cristal, foarte frumos. L-a făcut bunicul, care a lucrat la uzina „Alfa”. O explozie a fost atât de puternică, încât s-a cutremurat casa și toate aceste sticle de cristal au căzut pe podea.” După examinări îndelungate, Viktor a fost diagnosticat cu abces pulmonar. Bărbatul a trebuit să fie evacuat de urgență în vestul Ucrainei, pentru operație. Organizația Medici fără Frontiere i-a venit în ajutor.O altă pacientă, Zoia Alekseevna, este din Sloveansk. Ea are diabet și răni deschise la picioare. Multă vreme a rămas în orașul bombardat, dar apoi, spune femeia, și-a pierdut răbdarea. A găsit un telefon și a sunat la Medici fără Frontiere, pentru că nu ar fi putut să se evacueze singură:„Nu avem niciun spital în Sloveansk. Cel de pe strada Lenin l-au distrus, nu se știe cine l-a distrus. Am rămas peste noapte la spitalul uzinei AIZ, iar astăzi ne-au luat și ne-au adus până la tren. Slavă Domnului că am scăpat de acolo. Atâtea emoții, zi și noapte! Linia frontului este foarte aproape de casa noastră. Bubuie, nici nu știm încotro s-o luăm!”Trenul de evacuare al organizației Medici fără Frontiere circulă de la sfârșitul lunii martie. Câteva vagoane-restaurant au fost transformate în saloane medicale. Durata călătoriei depinde de traficul feroviar. De regulă, călătoria de la Est la Vest durează aproximativ o zi. Din cei aproximativ 700 de membri ai echipei Medici fără Frontiere din Ucraina, 130 sunt de peste hotare.Medicul ucrainean Natalia Keniv spune că, la fel ca ceilalți colegi, nu a mai avut ocazia să lucreze în tren.„Am schimbat, periodic, munca în clinică pe ambulanță. Se leagănă mai puțin [ambulanța], dar poate derapa foarte tare. A fost puțin înfricoșător și în Sloveansk, și în Kramatorsk. Dar, după aceea, frica a dispărut.”În trenul special de evacuare, pacienții primesc asistență medicală, îngrijire și hrană. Mulți dintre ei spun că nu au mâncat de câteva zile, până au ajuns aici. Printre aceștia este și Nadejda, din Kramatorsk.„Sunt în viață! Vedeți, Dumnezeu mă păzește, și eu pe Dumnezeu. Fetele m-au hrănit și am simțit căldură. Fete bune! M-au hrănit și chiar mi-au dat lacrimile. Nu știu cum, ele simt și vin atunci când mi-i foame.”În cinci luni de activitate în Ucraina, echipa organizației Medici fără Frontiere a reușit să evacueze aproape 1.500 de pacienți din regiunile Donețk, Luhansk, Zaporojie și Harkov către zonele din vestul țării. Potrivit medicilor, printre cei evacuați cu trenul special sunt tot mai puține persoane rănite, însă numărul pacienților cu boli cronice este în creștere.