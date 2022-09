Mihaela Rădulescu se retrage din viața publică. Ce a postat pe rețelele de socializare:„După atâția ani ca persoană publică…”

14:10

Vara a trecut, iar grila de toamnă și-a schimbat componența pentru televiziunile comerciale. Cum PRO TV este unul dintre jucătorii puternici ai pieței media din România, show-ul „Vorbește lumea” a suferit și el modificări. Astfel […] The post Majda a părăsit emisiunea de pe Pro TV, dar a rămas marcată de momentul când Emily Burghelea a anunțat, în direct, că este însărcinată. Ce s-a întâmplat în culisele ”Vorbește lumea” appeared first on Cancan.