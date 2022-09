Jurnaliștii francezi au observat calitate la Rareș Ilie în meciul cu Partizan: „Acest puști are ceva interesant”

00:50

Nicolae Dică (42 de ani), antrenorul lui FCSB, a analizat egalul cu Anderlecht din grupele Conference League, scor 0-0. „Un 0-0, dar a fost un meci bun al nostru, chiar dacă am schimbat mulți jucători față de campionat și am jucat cu jucători născuți în 2002, 2003. Am încercat să câștigăm, ne-am creat ocazii, au avut și ei, păcat că nu am reușit să marcăm. Dar băieții au avut o atitudine bună.Rezultat bunicel, să spun. ...