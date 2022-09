Ce nu mănâncă niciodată Denise Rifai. Prezentatoarea nu știe să gătească: „Am avut altă treabă până acum”

13:40

Echinoctiu de toamna. In fiecare an, la inceputul ultimei decade a lunii septembrie are loc echinoctiul de toamna. Echinoctiul de toamna este momentul cand longitudinea astronomica a Soarelui atinge valoarea de 180°. Din acest moment putem spune ca intram in toamna astronomica. Punctul echinoctiului de toamna, numit si „punct autumnal”, se afla pe sfera cereasca […]