Ultimul drum! Vlad Vasilescu a fost înmormântat! Gigi Becali, prietenul fostului hocheist stelist, nu a venit, în timp de Giovanni și Victor au …

08:00

CFR Cluj a fost învinsă de Sivasspor, cu scorul de 1-0 (1-0), pe teren propriu, într-un meci din etapa a doua Grupa G din Conference League. Soarta patidei a fost decisă în minutul 28 printr-un […] The post Campioana, învinsă de Sivasspor în „Gruia”: „Cu VAR am fi câştigat meciul ăsta!” appeared first on Cancan.