Cât te costă, de fapt, să trăiești o lună în București. Suma medie e mai mare decât îți poți închipui

09:10

Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit pentru astăzi un banc care să te binedispună și care să „condimenteze” doza de informație cu puțin umor, atât de necesar în grijile noastre cotidiene de zi cu zi. Personajul […] The post BANC | Bulă e amărât nevoie mare: „Prietene, nu am noroc cu nicio nevastă!” appeared first on Cancan.