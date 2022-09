Există viață și după divorț! Pe cine a vizitat Simona Halep? A coborât din super bolidul ei, cu nasul bandajat și…

11:20

O lună de miere ce se dorea a fi una de neuitat, a reușit să devină, doar că, nu așa cum se așteptau tinerii căsătoriți. Cei doi au ales ca destinație de vis, Grecia, însă […] The post Lună de miere groaznică, de 13.500 de lei, într-un hotel de 5 stele din Grecia. Cum arată camera în care au fost cazați cei doi români appeared first on Cancan.