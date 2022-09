Test vizual imposibil! Nimeni nu poate găsi peştele în această imagine

14:20

Un afacerist condamnat la 10 ani de închisoare a fost prins la granița de la Nădlac în timp ce încerca să fugă din țară, ascuns în portbagajul unei mașini. Bărbatul are de ispășit o pedeapsă […] The post A vrut să scape de închisoare, dar a fost prins la graniță în portbagajul unei mașini. Ce pedeapsă are de ispășit un afacerist de 51 de ani appeared first on Cancan.