Carmen Tănase, în lacrimi în emisiunea lui Cătălin Măruță: „Ai făcut ceva ce nu ar fi făcut nimeni niciodată”

Anchetatorii ucraineni au început vineri exhumarea a celor aproximativ 440 de cadavre găsite în Izium, după eliberarea orașului de sub ocupația rusă, relatează Reuters și The New York Times. Unele cadavre aveau mâinile legate, frânghii în jurul gâtului și urme de violență, fapte care amintesc de atrocitățile din Bucha. Într-o pădure de pini, aflată în […]