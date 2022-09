Dorian Popa dă shaorma gratis! Coadă infernală după promisiunea artistului

21:30

Odată cu majorarea prețurilor, traiul în România a devenit din ce în ce mai greu. A rămas mai puțin de o lună până la deschiderea anului universitar, iar studenții au început goana după cazare. Capitala […] The post Cât te costă, de fapt, să trăiești o lună în București. Suma medie e mai mare decât îți poți închipui appeared first on Cancan.