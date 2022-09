Toamna își intră în drepturi! Vremea se răcește brusc în România, la munte va ninge

22:10

Back in business! Simona Halep este, din nou, în prim plan. După ce a fost supusă unei intervenții la nas, ex-liderul WTA a apărut la „joc”. Nu pe teren, ci la o clinică de chirurgie […] The post Există viață și după divorț! Pe cine a vizitat Simona Halep? A coborât din super bolidul ei, cu nasul bandajat și… appeared first on Cancan.