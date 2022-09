Puțini români știu asta! Câte ouă maximum trebuie să mănânci pe săptămână, de fapt

12:20

Alexandru Cumpănașu a ajuns din nou „celebru” pe internet, după ce a adus acuzații grave sistemului de învățământ. „Profu.online”, după cum se autointitula, critică felul în care se face matematică în clasa a VI-a și […] The post „Profu.online” a comis-o din nou! Alexandru Cumpănașu: „Cei care fac programa școlară au nevoie de un „stagiu” la Socola sau „Bălăceanca” appeared first on Cancan.