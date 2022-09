”Nenea era fleașcă!” Nuntă de coșmar pentru sexy-folcloristă! Acuzată că i-a provocat infarct cumnatului

22:10

Bomba era detonată de CANCAN.RO în urmă cu două zile, cu discuțiile de pe WhatsApp între bossulică Liviu Dragnea și sexoasa Suzi, nimeni alta decât prietena Irinei, iubita infidelă a fostului lider PSD. V-am prezentat, […] The post "Dacă o fac, o suge@# amândouă!" Dragnea & Suzi, show total pe WhatsApp! Propunere incendiară cu două gurițe în joc!