Alimentul care îți mărește burta și te îngrașă subit. Trebuie să renunți la el imediat!

Regina Elisabeta a II-a va fi înmormântată luni, la ora locală 19:30 (21:30 ora României), în cadrul unei ceremonii private, în capela St. George a Castelului Windsor, a anunţat Palatul Buckingham. Funeraliile de stat sunt […]