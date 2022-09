Laurențiu Reghecampf, mândru de fiul său cel mai mic. Fotografia de familie apreciată de mii de fani

09:00

Ministrul Petre Daea a dezvăluit recent că se va implementa o ordonanță prin care românii își vor putea face credite bancare fără grija comisionului sau a dobânzilor. Ordonanța 99 care reglementează acest aspect va fi […] The post Cum poți să-ți faci credit la bancă fără dobândă sau comision. Cine poate beneficia de noua lege appeared first on Cancan.