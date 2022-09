Iran: Patru persoane ucise în protestele generate de moartea tinerei Mahsa Amini în custodia poliţiei

20:15

Miniștrii de Externe ai Armeniei și Azerbaidjanului se întâlnesc luni, la New York, sub egida secretarului de stat al SUA, Antony Blinken. Această întâlnire trilaterală, care survine în contextul unui nou episod de ciocniri militare între cele două țări, are loc la inițiativa Washingtonului.