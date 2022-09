Ucrainenii avansează spre Donbas, iar separatiștii cer referendum pentru intrarea în Rusia

21:00

Într-o remarcabilă consecvență cu promisiunea făcută cu prilejul lansării cărții lui George G.Potra „A fost asasinat Titulescu?”, sub auspiciile Fundației Europene Titulescu, a fost lansată o altă lucrare inedită a eminentului exeget al operei celui pe drept cuvânt numit ,,omul care a adus România în Europa și Europa în România’’. Este vorba despre cartea ,,Nicolae Titulescu Însemnări zilnice 1 ianuarie 1927-31 decembrie 1928’’, apărută la editura SemnE sub îngrijirea doamnei Ana Potra și cu un Cuvânt înainte de prof.univ.dr.Ioan Scurtu. Cartea a fost prezentată în cadrul unei dezbateri moderate de prof.univ.dr.Adrian Năstase, președintele fundației, la care am avut onoarea să particip alături de George Apostoiu, Florian Banu și Corneliu Vlad.