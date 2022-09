Explozie într-un bloc din Cluj-Napoca. Patru oameni au fost răniți, printre care și un copil

19:10

Separatiștii din estul Ucrainei susținuți de Moscova l-au condamnat luni pe un angajat al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) la 13 ani de închisoare pentru trădare, au anunțat agențiile ruse de presă preluate de AFP și de The Moscow Times. OSCE employee Dmitry Shabanov has been sentenced to 13 years in prison […]