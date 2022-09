ASUS Republic of Gamers dezvăluie ROG Phone 6D și ROG Phone 6D Ultimate

ASUS Republic of Gamers (ROG) a prezentat în premieră „Dare to be Ultimate: Building a World-Leading Gaming Phone”, povestea designului ce a condus la apariția seriei de smartphone-uri de gaming ROG Phone 6D.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul (Romania)