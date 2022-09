Uraganul Fiona anulează „Sunt celebru, scoate-mă de aici”? Pro TV a făcut anunțul: “Nu mai putem transmite live”

16:40

În cursul zilei de 19 septembrie 2022, Regina Elisabeta a II-a va fi înmormântată la Londra, la Westminster Abbey. Funeraliile pentru Suverana Marii Britanii au început cu ora 11:00, iar la ceremonie au fost așteptați […] The post LIVE TEXT&VIDEO. Regina Elisabeta a II-a va fi înmormântată astăzi, 19 septembrie 2022, la Londra appeared first on Cancan.