Andreea Mantea a împlinit astăzi 36 de ani. Ce mesaj a transmis vedeta Kanal D

18:30

Doliul încă persistă în lumea folclorului. Deși a trecut aproape un an de la moartea lui Petrică Mîțu Stoian, Constantin Enceanu suferă în tăcere. Legătura dintre cei doi artiști s-a transformat rapid într-o frăție cum […] The post Ce mesaj dureros i-a trimis Constantin Enceanu “fratelui” Mîțu de ziua lui? Regretatul artist ar fi împlinit 62 de ani pe 18 septembrie appeared first on Cancan.