Andreea Marin o descoase pe “tiza” de la știri, Andreea Esca: “Ea se joacă mereu cu…”

19:40

Războiul din Ucraina a lăsat și lasă urme cumplite în sufletele a milioane de oameni: familii dezbinate, copii uciși, mame încercând să își salveze fii chiar cu prețul vieții lor… Și acestea sunt doar o […] The post Vestea pe care o așteptau toți ucrainenii: „Putin nu are resurse pentru a câștiga războiul!” appeared first on Cancan.