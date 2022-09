Două femei din Italia au descoperit au fost schimbate la naștere, uitându-se la poze pe Facebook

15:10

Insectele sunt bogate în grăsimi și proteine și conferă toți aminoacizii de care corpul uman are nevoie. În plus, reprezintă o sursă de hrană mult mai sustenabilă, pentru că creșterea lor presupune costuri mai mici și resurse mai puține, arată o analiză The Conversation, o rețea de instituții media nonprofit care publică știri și rapoarte […]