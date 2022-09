Ce “bunăciune”! Cine este și cum arată iubita lui Nicolae Stanciu, noul lider al echipe naționale | GALERIE FOTO INCENDIARĂ

12:10

O tânără vloggeriță din Olanda a venit în Brașov și a filmat mai multe episoade despre experiența din România. În unul dintre video-urile sale, turista a dezvăluit ce părere are despre papanași. Nimeni nu s-ar […] The post Cum a reacţionat o turistă din Olanda, după ce i s-au servit papanaşi la un restaurant din Braşov? „Nu-mi place acreala” appeared first on Cancan.