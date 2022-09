Casa Verde, panouri fotovoltaice 2022. Veşti bune pentru români. Ce s-a întâmplat cu dosarele lor

18:10

Iarna se apropie cu pași repezi, iar tot mai mulți români sunt îngrijorați că nu vor face față sezonului rece. Prețurile majorate au dat cetățenilor bătăi de cap chiar și pe timpul verii. Oamenii s-au […] The post Facturile cu prețuri majorate au dat mari bătăi de cap oamenilor chiar și pe timpul verii. Pentru că se apropie iarna, iată care sunt pașii care te vor scăpa de costul uriaș al facturii tale appeared first on Cancan.