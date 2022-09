Olaf Scholz: Anunţurile lui Putin sunt un "act de disperare"

12:20

Maia Morgenstern, Medeea Marinescu, Emilia Popescu, Florin Piersic, George Mihăiţă, Alexandru Repan, Marius Manole, Ştefan Bănică, Demeter András, Pavel Bartoş, sunt actorii care s-au alăturat sau revin în 2022 în proiectul Aplauze pentru poet / A Hand for the Poet. Noul modul, producţie a Asociaţiei culturale The Culture Club, în parteneriat cu Pro Contemporania, cu sprijinul JTI, se va lansa oficial pe 27 septembrie, la ora 12 la Teatrul Naţional din Bucureşti, în prezenţa unora dintre cei mai importanţi actori aflaţi în distribuţia noului sezon.