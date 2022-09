Prima reacție a lui George Burcea după ce Andreea Bălan i-a declarat război și a spus că luptă pentru custodia fetițelor: ”Încearcă să mă îndepărteze de ele”

10:10

Dragoste cu nebădăi! O scenă parcă desprinsă din filmele S.F. a avut loc zilele trecute la o familie din municipiul Făgăraș. O femeie l-a agresat pe concubinul său dintr-un motiv întemeiat! Iată de ce a […] The post O femeie de 44 de ani, din Făgăraş, şi-a bătut iubitul cu 20 de ani mai în vârstă. Dar stai să vezi de ce appeared first on Cancan.