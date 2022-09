Alex Ciucu, adevărul despre Paris! Are sau nu o idilă? Încă nu a divorţat de Alina Sorescu

17:00

În România există un oraș unde poți cumpăra o garsonieră cu doar 8.000 de euro. Este vorba despre orașul Lupeni din județul Hunedoara. Deși zona are un potențial turistic uriaș, se pare că piața imobiliară […] The post Orașul din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 8000 de euro. Are gresie, faianță, termopane, ușă metalica și parchet appeared first on Cancan.