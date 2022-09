Întrebat de națională, Dan Petrescu a răbufnit: „Am ajuns vai de noi!”

14:40

Vineri, Roger Federer (41 de ani) va face echipă cu Rafael Nadal (36 de ani, locul 3 ATP) în ultimul meci din cariera sa, la Laver Cup.Organizatorii Laver Cup au anunțat în această după-amiază programul primei zile a competiției, vineri. Acesta propune trei meciuri de simplu (Ruud vs. Sock, Tsitsipas vs. Schwartzman și Murray vs. De Minaur), plus meciul de dublu așteptat de toți fanii tenisului, care va marca retragerea elvețianului Roger Federer. ...