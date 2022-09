Pe 4 septembrie, Ecaterina din Iași a cumpărat o pereche de blugi cu 266 de lei din mall. Ireal ce a urmat a doua zi, când a vrut să-i returneze

15:40

Maria Georgina a urcat pe scena iUmor pentru a face un moment de stand-up, combinat cu autoironie. Tânăra de 23 de ani le-a dezvăluit juraților de la emisiunea Antenei 1 ce venit are din OnlyFans, […] The post Cum a reacţionat Mihai Bendeac atunci când a aflat că Maria Georgiana face 40.000 de dolari pe lună din Only Fans: „Iubirea mea” appeared first on Cancan.