Cum l-am filmat pe George Buhnici, alături de familie, în „cartierul milionarilor”

18:40

Connect-R (40 de ani) și-a expus public opinia despre cazul preotului Visarion Alexa. Părintele a fost reținut de oamenii legii, după ce o femeie în vârstă de 37 de ani a declarat că a fost […] The post Ce spune Connect-R despre cazul preotului Visarion Alexa: ”Încetați să mai credeți că preoții sunt sfinți” appeared first on Cancan.