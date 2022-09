Dieta cu lămâie și ghimbir. Poți slăbi până la 18 kilograme în două săptămâni

11:00

Gândaci, mucegai și mâncare ținută pe jos. Asta au găsit inspectorii ANPC la Trattoria Monza din București. Imaginile filmate au devenit virale pe rețelele de socializare. Autoritățile au aplicat amenzi usturătoare și au oprit activitatea […] The post Dezgustător! Amenzi uriașe la Trattoria Monza, după ce s-au descoperit gândaci şi mâncare ţinută pe jos în bucătărie. VIDEO appeared first on Cancan.