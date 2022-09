Horoscop 24 septembrie 2022. Nativii care trebuie să evite conflictele

12:20

Tânărul care și-a alimentat autoturismul neînmatriculat timp de 6 luni consecutive fără să plătească a fost prins. Află cum a reușit băiatul de doar 19 ani să își facă plinul la mașină în diferite benzinării […] The post Un tânăr de 19 ani din România și-a alimentat mașina timp de jumătate de an fără să plătească. Cum de a fost posibil acest lucru appeared first on Cancan.