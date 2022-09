Copleșitor! Imaginile anului în sport: Federer și Nadal au plâns cot la cot după ultimul meci din cariera elvețianului » Discurs memorabil în fața familiei: „Vă iubesc, să știți că nu sunt trist”

18:40

Ionela Cozmiuc s-a impus entuziasmant în finala de schif simplu categorie ușoară, depășind-o cu 1,89 secunde pe a doua clasată. Este al treilea titlu mondial al sportivei în vârstă de 27 de ani, după cele la dublu din 2017 și 2018.„Este o medalie deosebită, mai am două de aur mondiale, de la dublu, însă aceasta parcă are altă valoare fiindcă am câștigat-o la simplu”, spune Ionela Cozmiuc la câteva minute după festivitatea de premiere. ...