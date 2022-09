Actrița Louise Fletcher, premiată cu Oscar pentru rolul din „Zbor deasupra unui cuib de cuci”, a murit

Actriţa americană Louise Fletcher a murit la vârsta de 88 de ani, a anunţat vineri seară agenţia Associated Press, citată de Reuters. Aceasta a fost premiată cu Oscar pentru rolul interpretat în filmul din 1975 „One Flew Over the Cuckoo's Nest" („Zbor deasupra unui cuib de cuci”).

