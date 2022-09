Incredibil! Ea este femeia care poartă în pântece bebelușul fiului ei

13:10

Este oficial! CRBL a vorbit despre motivul pentru care nu va participa niciodată la emisiunea ”Sunt celebru, scoate-mă de aici”. Artistul a spus din prima ”NU”. Deși are experiență în competițiile de genul reality show, […] The post S-a aflat motivul pentru care CRBL nu vrea să participe la ”Sunt celebru, scoate-mă de aici”: ”Nu m-as duce pentru nicio sumă de bani” appeared first on Cancan.