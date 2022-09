Este urmărită penal, pentru că postează pe Facebook și Instagram! Veronika, o influenceriță de 18 ani din Rusia, riscă 6 ani de închisoare

00:10

Chiar dacă este week-end suntem copleșiți de responsabilități. Trebuie să evităm conflictele și să ne odihnim. Nu ar strica niște momente petrecute alături de cei dragi și să alegem și calea ușoară uneori. BERBEC Ți […] The post Horoscop 24 septembrie 2022. Nativii care trebuie să evite conflictele appeared first on Cancan.