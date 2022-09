Împăcare de zile mari! Alex Bodi și Ema Uta, atingeri fierbinți la nunta unor prieteni

16:40

Astăzi, de la ora 20.00, pe stadionul „Anghel Iordănescu" din Voluntari, va avea loc meciul România U19 – Lituania U19, partida urmând a conta pentru runda a doua Grupa a 6-a a preliminariilor Campionatului European