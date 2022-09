Concertele lui Roger Waters în Polonia au fost anulate din cauza poziţiei sale faţă de Ucraina

Roger Waters urma să susţină la Cracovia, în aprilie 2023, spectacolul „This Is Not A Drill”, dar, potrivit presei poloneze, unii consilieri municipali au început pregătirile pentru a-l declara persona non grata.

