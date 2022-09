Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc o ard cum numai la David și Victoria Beckham mai vezi! Au venit cu Rolls-ul de 250.000 €!

23:50

Banul primează! A demonstrat-o, recent, și Inna. Celebra cântăreață de muzică dance, pop și house a fost prezentă, în premieră, la un eveniment unde ai fi putut jura că nu o vei întâlni vreodată. Artista […] The post INCREDIBIL! Pentru nunți și botezuri apelați la Inna! Reacția artistei: ”Când vreodată am cântat eu la vreo nuntă?” appeared first on Cancan.