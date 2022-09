Adrian Mutu avea o poreclă ciudată când era mic: „Când au auzit băieții, au râs”

10:30

Bia Khalifa (21 de ani) este una dintre cele mai controversate personaje din showbiz-ul românesc. Tânăra s-a făcut cunoscută odată cu apariția ei în cadrul unei emisiuni TV. Întreaga țară a văzut că este plină […] The post Am descifrat misterul tatuajului de pe obrazul stâng al Biei Khalifa! Ce înseamnă, de fapt, „PUTA AMA” appeared first on Cancan.